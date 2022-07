Leosini | ”Grazie a Guglielmi lavorai alle mie ‘Storie Maledette”’

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – ”Tutti noi dobbiamo molto a a, era un genio della televisione perché lui ha creato la rete dei contenuti, ha creato Rai3”. Così Francacon commozione ricorda con l’Adnkronos Angelo, lo storico direttore di Rai3 scomparso nella notte a 93 anni. ”Tra noi c’era un rapporto di grande reciprocità – ricorda la giornalista – ma io l’ho sempre chiamato direttore, mai Angelo – tiene a precisare – Lui mi vide per la prima volta a ‘Telefono Giallo’ condotto da Corrado Augias, un programma che si basava su inchieste costruite da noi giornalisti e mi noto’ durante una mia inchiesta, mentre ero in diretta. Mi pare fosse quella sulla c ontessa Filo della Torre.era in studio e ricordo il suo sguardo e il suo sorriso nel buio dello studio – continua emozionata la ...