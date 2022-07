Carlos Sainz a fuoco? Terrore in Ferrari: girano bruttissime voci... (Di lunedì 11 luglio 2022) La Ferrari si è rilanciata vincendo gli ultimi due Gran Premi: a Silverstone con Carlos Sainz (prima vittoria in carriera in Formula 1) e in Austria con Charles Leclerc. Eppure non tutto è andato per il miglio: domenica la doppietta rossa sembrava alla portata, con Leclerc che era già ampiamente primo e con Sainz che era pronto a dare l'assalto a Max Verstappen. Sembrava averne di più il pilota spagnolo, che sul più bello è stato abbandonato dalla sua monoposto, che è andata a fuoco. “No, il motore no”, le parole a caldo di Sainz via radio. L'affidabilità continua a essere un problema per la Ferrari, che a livello di prestazioni sta performando alla grande fin dal primo Gran Premio: però gli “zero” in classifica iniziano a essere pesanti, soprattutto lato ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Lasi è rilanciata vincendo gli ultimi due Gran Premi: a Silverstone con(prima vittoria in carriera in Formula 1) e in Austria con Charles Leclerc. Eppure non tutto è andato per il miglio: domenica la doppietta rossa sembrava alla portata, con Leclerc che era già ampiamente primo e conche era pronto a dare l'assalto a Max Verstappen. Sembrava averne di più il pilota spagnolo, che sul più bello è stato abbandonato dalla sua monoposto, che è andata a. “No, il motore no”, le parole a caldo divia radio. L'affidabilità continua a essere un problema per la, che a livello di prestazioni sta performando alla grande fin dal primo Gran Premio: però gli “zero” in classifica iniziano a essere pesanti, soprattutto lato ...

