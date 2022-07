“Dybala al Napoli? Chi lo sa. Le vie del Signore sono infinite”. Le parole di Edoardo De Laurentiis fanno sognare i tifosi (Di domenica 10 luglio 2022) La destinazione di Paulo Dybala è ancora un mistero: il nome dell’attaccante argentino in queste settimane è già stato accostato a diverse squadre. L’ultima in ordine di tempo è il Napoli che si è esposto con le dichiarazioni della seconda carica del club. Edoardo De Laurentiis, figlio di Aurelio, al termine dell’allenamento di questa mattina nel ritiro di Dimaro, in Trentino, ha espresso il suo parere. Parlando con tifosi e giornalisti presenti, il vice presidente partenopeo ha detto: “Chi lo sa. Le vie del Signore sono infinite“, aprendo alla possibilità di un clamoroso arrivo del fantasista svincolato dalla Juve. Edoardo De Laurentis ha parlato anche di Dries Mertens: “Gli abbiamo fatto un’offerta importante di 2,5 milioni netti. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) La destinazione di Pauloè ancora un mistero: il nome dell’attaccante argentino in queste settimane è già stato accostato a diverse squadre. L’ultima in ordine di tempo è ilche si è esposto con le dichiarazioni della seconda carica del club.De, figlio di Aurelio, al termine dell’allenamento di questa mattina nel ritiro di Dimaro, in Trentino, ha espresso il suo parere. Parlando cone giornalisti presenti, il vice presidente partenopeo ha detto: “Chi lo sa. Le vie del“, aprendo alla possibilità di un clamoroso arrivo del fantasista svincolato dalla Juve.De Laurentis ha parlato anche di Dries Mertens: “Gli abbiamo fatto un’offerta importante di 2,5 milioni netti. ...

