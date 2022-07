Antonio Patuelli confermato presidente dell’Abi

ienapriski : RT @isadoralarosa: @ienapriski @Mediasetitalia ahhh ti riferisci a questo servo di #draghi? - isadoralarosa : @ienapriski @Mediasetitalia ahhh ti riferisci a questo servo di #draghi? - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Antonio Patuelli è stato rieletto per acclamazione presidente dell'Abi dal consiglio dell'associazione, che si è riunito… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Antonio Patuelli è stato rieletto per acclamazione presidente dell'Abi dal consiglio dell'associazione, che si è riunito… - settesere : Il ravennate Antonio Patuelli confermato presidente nazionale dell’Abi #settesere #news -

Il banchiere ravennate rieletto presidente del sindacato degli Istituti di credito nazionali. Per acclamazione, dopo un atto di modifica dello statuto(foto Giampiero Corelli) Per il quindo mandato consecutivo " il primo è avvenuto nel 2013 " l'assemblea dell'Associazione Bancaria Italiana ha nominato presidente del sindacato degli ...Il padrone di casa, il presidente dell' ABI, da molti considerato un tutt'uno con quel sodalizio di banche, ha accolto a quella kermesse ospiti di primo piano, solo per citarne ...Imprenditore, presidente della Cassa di Ravenna, è al vertice dell'Abi dal 2013. Il vice presidente vicario è Gian Maria Gros Pietro.Se non fosse stata la paranoia dei ravennati per il Jova Beach Party la vera notizia locale di questi giorni sarebbe il reinsediamento per la quinta volta consecutiva – sono dieci anni ormai dalla pri ...