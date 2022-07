Sporting Lisbona: chiesto risarcimento di trenta milioni per Joao Mario (Di sabato 9 luglio 2022) Come scritto da ‘A Bola’, lo Sporting Lisbona ha depositato una richiesta di risarcimento da trenta milioni nei confronti di Joao Mario. Il club portoghese, infatti, nel suo passaggio all’Inter, avrebbe inserito una clausola secondo la quale avrebbe incassato altri trenta milioni di euro nel caso in cui fosse stato tesserato da un altro club della Liga NOS. Il ventinovenne oggi veste la maglia del Benfica. Lo Sporting si è dunque sentito autorizzato a chiedere il risarcimento. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) Come scritto da ‘A Bola’, loha depositato una richiesta didanei confronti di. Il club portoghese, infatti, nel suo passaggio all’Inter, avrebbe inserito una clausola secondo la quale avrebbe incassato altridi euro nel caso in cui fosse stato tesserato da un altro club della Liga NOS. Il ventinovenne oggi veste la maglia del Benfica. Losi è dunque sentito autorizzato a chiedere il. SportFace.

