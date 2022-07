Roma, chi è Zaha: l’attaccante dal temperamento bollente che piace Mourinho (Di sabato 9 luglio 2022) Un sogno di calciomercato in arrivo direttamente dalla Premier League, dove la Roma ha già pescato più di una volta dall’inizio dell’era Mourinho. Il nuovo nome che ha subito acceso l’entusiasmo dei tifosi giallorossi è quello di Wilfred Zaha del Crystal Palace, attaccante ivoriano proposto a Trigoria negli ultimi giorni: il profilo del trentenne piace molto allo Special One e al general manager Tiago Pinto ma che al momento è stato messo in standby dalla dirigenza Romanista. Per portare il giocatore in Italia infatti servono almeno 25 milioni di euro – nonostante il suo contratto scada nel 2023 – e al momento la Roma ha urgenza di effettuare almeno due operazioni in uscita prima di concentrarsi su un nuovo acquisto. Chi è Zaha EPA/Vince Mignott Wilfried ... Leggi su open.online (Di sabato 9 luglio 2022) Un sogno di calciomercato in arrivo direttamente dalla Premier League, dove laha già pescato più di una volta dall’inizio dell’era. Il nuovo nome che ha subito acceso l’entusiasmo dei tifosi giallorossi è quello di Wilfreddel Crystal Palace, attaccante ivoriano proposto a Trigoria negli ultimi giorni: il profilo del trentennemolto allo Special One e al general manager Tiago Pinto ma che al momento è stato messo in standby dalla dirigenzanista. Per portare il giocatore in Italia infatti servono almeno 25 milioni di euro – nonostante il suo contratto scada nel 2023 – e al momento laha urgenza di effettuare almeno due operazioni in uscita prima di concentrarsi su un nuovo acquisto. Chi èEPA/Vince Mignott Wilfried ...

