Inter | il PSG non molla la presa su Skriniar

Il Paris Saint Germain continua il pressing sull'Inter per Milan Skriniar e cerca di stringere i tempi per portare il difensore a Parigi Il PSG cerca di stringere i tempi per Skriniar. Secondo quanto riportato da Marco Barzaghi, giornalista vicino alle vicende in casa Inter, alcuni dirigenti della squadra parigina sono sbarcati ieri a Milano, e in serata c'è stata una cena con il DS Piero Ausilio. Rimane una certa distanza tra le parti: l'Inter non vuole scendere sotto i 70/75 milioni e non vuole contropartite tecniche, l'ultima quella di Diallo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

