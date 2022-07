(Di sabato 9 luglio 2022) Con l'afa che non intende darci un po' di tregua più che dio bisognerebbe dire in tempi di canicola. Ma per gli antichi romani della tarda latinità la frase che circolava in mezzo ai cives...

Pubblicità

zazoomblog : In tempora diluvi omnia strunza natant: il ruolo di populismo e demagogie di fronte alle crisi - #tempora #diluvi… - globalistIT : -

Globalist.it

Con l'afa che non intende darci un po' di tregua più che di diluvio bisognerebbe dire in tempi di canicola. Ma per gli antichi romani della tarda latinità la frase che circolava in mezzo ai cives alle ...Con l'afa che non intende darci un po' di tregua più che di diluvio bisognerebbe dire in tempi di canicola. Ma per gli antichi romani della tarda latinità la frase che circolava in mezzo ai cives alle ... In tempora diluvi omnia strunza natant: il ruolo di populismo e demagogie di fronte alle crisi Lo storico direttore del Tg1: "Nei miei scritti di 60 anni fa lo stesso sentimento" "Oggi come ieri cresce la distanza tra le aspirazioni dei cittadini e chi governa" ...Populismi, demagogie e scorciatoie semplificatrici dinnanzi alla gravità e complessità di problemi difficili e drammatici che caratterizzano questa fase di storia.