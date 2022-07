Ghiacciaio del Calderone, le sue condizioni sono allarmanti. Cosa sta succedendo (Di sabato 9 luglio 2022) Lo sappiamo bene che negli ultimi tempi è in atto un pericoloso surriscaldamento globale che sta intaccando varie parti del mondo. In questi ultimi anni si parla molto di un… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 9 luglio 2022) Lo sappiamo bene che negli ultimi tempi è in atto un pericoloso surriscaldamento globale che sta intaccando varie parti del mondo. In questi ultimi anni si parla molto di un… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La riduzione del ghiacciaio della Marmolada dal 1880 al 2015 in 16 secondi #ANSA - Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per le vittime del crollo sul ghiacciaio della #Marmolada, e per le loro famiglie. Le tragedie ch… - stanzaselvaggia : Il custode della capanna di Punta Penia Carlo Budel aveva girato queste immagini tre giorni fa, sottolineando lo st… - infoitinterno : Marmolada, il ghiacciaio in fumo nelle immagini del satellite - UniPadova : ? Crollo della Marmolada: la parola ai ricercatori I ricercatori del Gruppo di lavoro glaciologico-geofisico per l… -