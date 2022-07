Non solo Gran Bretagna: venti di crisi su tutti i leader anti Cremlino (Di venerdì 8 luglio 2022) Era il 26 marzo scorso quando il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in un comizio a Varsavia, si fece sfuggire che l'Occidente non doveva limitarsi ad aiutare l'Ucraina a difendersi dall'invasione russa, ma puntare direttamente a un «regime change» a Mosca. La resistenza, insomma, come chiave per archiviare Vladimir Putin. A distanza di 104 giorni da quella che poi fu ridimensionata a «gaffe», l'uscita di Biden rischia di trasformarsi nel più classico degli autogol. Perché lo zar del Cremlino è ancora saldamente al suo posto mentre le tessere del puzzle occidentale che gli si contrappone no a cadere. Il passo d'addio di Boris Johnson, il leader europeo che più di tutti si è erto a difesa di Kiev, è in qualche modo la summa di tutti i pregi e difetti delle dimocrazie. Aperte, inclusive, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 8 luglio 2022) Era il 26 marzo scorso quando il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in un comizio a Varsavia, si fece sfuggire che l'Occidente non doveva limitarsi ad aiutare l'Ucraina a difendersi dall'invasione russa, ma puntare direttamente a un «regime change» a Mosca. La resistenza, insomma, come chiave per archiviare Vladimir Putin. A distanza di 104 giorni da quella che poi fu ridimensionata a «gaffe», l'uscita di Biden rischia di trasformarsi nel più classico degli autogol. Perché lo zar delè ancora saldamente al suo posto mentre le tessere del puzzle occidentale che gli si contrappone no a cadere. Il passo d'addio di Boris Johnson, ileuropeo che più disi è erto a difesa di Kiev, è in qualche modo la summa dii pregi e difetti delle dimocrazie. Aperte, inclusive, ...

