Nizza | piace un gioiellino dell'Ajax

Pubblicità

Domenic36396232 : La #Salernitana cerca qualità Piace #DaCunha del #Nizza #Calciomercato #StayTuned - ZonaBianconeri : RT @Lorenzo__Latino: #Belotti piace al #Nizza . Nuovo stallo tra la #Lazio e #Romagnoli . #Juventus pronta ad offrire 10 mln subito più ris… - Lorenzo__Latino : #Belotti piace al #Nizza . Nuovo stallo tra la #Lazio e #Romagnoli . #Juventus pronta ad offrire 10 mln subito più… - gargalupo : L’esterno che tanto piace a Croci-Torti dovrebbe arrivare da Losanna a fine prestito dal Nizza: Hicham Mahou, 23 an… - siamo_la_Roma : ?? #Aouar è un obiettivo della #Roma ?? Il centrocampista piace anche al #Nizza ?? La notizia dalla Francia… -

Tuttosport

...Mi trovavo acon la Nazionale e il mio agente mi ha avvisato che sarebbe stato meglio parlare in Facetime con Maldini. Era qualcosa di speciale, si trattava di una leggenda del Milan. Mi...... "Ero acon la Nazionale. Il mio manager mi ha detto che era meglio parlare Facetime con Maldini: per me era una cosa speciale, è una leggenda del Milan. Miil rapporto con lui e Massara. ... Torino, avanti tutta su Petagna. Per Belotti c’è il Nizza L’esterno d’attacco è stato convocato per il raduno a Trigoria, ma resta nella lista dei probabili partenti Justin Kluivert ha preso parte al raduno della Roma, ma il suo futuro è ancora tutto da scri ...Secondo quanto riportato da Fichajes.com, il Napoli avrebbe presentato un'offerta al Nizza per Jean-Clair Todibo. Il club azzurro avrebbe tentato un approccio al pari del Siviglia, ma come risposta è ...