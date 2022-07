Il Paradiso delle Signore 7, Vittorio si innamora di nuovo? (Di venerdì 8 luglio 2022) Vittorio trova l'amore ne Il Paradiso delle Signore 7? Questa è la domanda che i fan dell'amata soap opera di Rai 1 si sono posti dopo essere venuti a conoscenza delle anticipazioni ufficiali rilasciate di recente dall'Ufficio Stampa. Spoiler che lasciano con il fiato sospeso, visti gli avvenimenti che scombineranno le carte al grande magazzino capitanato da Conti (e non solo). Ebbene sì, perché arriverà Matilde Frigerio di Sant'Erasmo, una parente di Adelaide che creerà molto scompiglio. Non sarà l'unica. Di seguito, le anticipazioni delle nuove puntate Il Paradiso delle Signore in onda a settembre 2022. Il Paradiso delle Signore 7, le prime anticipazioni ufficiali A settembre arriva ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 8 luglio 2022)trova l'amore ne Il7? Questa è la domanda che i fan dell'amata soap opera di Rai 1 si sono posti dopo essere venuti a conoscenzaanticipazioni ufficiali rilasciate di recente dall'Ufficio Stampa. Spoiler che lasciano con il fiato sospeso, visti gli avvenimenti che scombineranno le carte al grande magazzino capitanato da Conti (e non solo). Ebbene sì, perché arriverà Matilde Frigerio di Sant'Erasmo, una parente di Adelaide che creerà molto scompiglio. Non sarà l'unica. Di seguito, le anticipazioninuove puntate Ilin onda a settembre 2022. Il7, le prime anticipazioni ufficiali A settembre arriva ...

