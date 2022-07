Draghi bis o elezioni in autunno | che succede se M5S apre la crisi di governo?

(Di venerdì 8 luglio 2022) La domanda corre da giorni da un conciliabolo all'altro, in Transatlantico. E suona più o meno sempre così: «Ma se il Movimento 5 stelle non vota la fiducia al,...

Si fa presto a dire che, appena i Cinque Stelle lasciano il governo, Marioesce di scena e si va a votare. In certe dichiarazioni, dirette a dissuadere Giuseppe Conte dal compiere il gran passo, c'è stata molta teatralità. Ma quando i grillini se ne andranno davvero ...Ansia da strappo. Come affrontano le minacce di Conte, il Pd e i "responsabili" del governo di unità nazionale, Di Maio compreso Quali chances di una piattaforma condivisa tra i giallorossi ora che il ministro degli Esteri è uscito dal movimento ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Conte attacca di nuovo e i’ipotesi che circola nei palazzi romani del potere è chiara e insistente: che cosa farebbe il presidente del Consiglio se il Capo dello Stato lo chiamasse per verificare un’ ...