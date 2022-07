Alice Campello e Alvaro Morata | annunciato il sesso del quarto figlio | è una femmina

ManuelaVozella : RT @cicememi: È UNA BAMBINA RIPETO È UNA BAMBINA ALICE CAMPELLO E ALVARO MORATA AVRANNO LA LORO PRINCIPESSA - sab0013105087 : RT @cicememi: È UNA BAMBINA RIPETO È UNA BAMBINA ALICE CAMPELLO E ALVARO MORATA AVRANNO LA LORO PRINCIPESSA - silviadc95 : RT @cicememi: È UNA BAMBINA RIPETO È UNA BAMBINA ALICE CAMPELLO E ALVARO MORATA AVRANNO LA LORO PRINCIPESSA - karolinazac1 : RT @cicememi: È UNA BAMBINA RIPETO È UNA BAMBINA ALICE CAMPELLO E ALVARO MORATA AVRANNO LA LORO PRINCIPESSA - Heartless_103 : RT @cicememi: È UNA BAMBINA RIPETO È UNA BAMBINA ALICE CAMPELLO E ALVARO MORATA AVRANNO LA LORO PRINCIPESSA -

Alvaro Morata easpettano una femminuccia ! E forse è il caso di aggiungerci un 'finalmente', visto che sono già genitori di tre maschietti. Dopo aver dato al mondo tre stupendi ometti, adesso è il ...La moglie dello spagnolo,, ha annunciato da poco di essere incinta del quarto figlio e ha deciso di pubblicare un messaggio di saluti alla Juve. ' Quanto amiamo la Juventus, quanto ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...