Una Vita anticipazioni: Aurelio conferma tutto (Di giovedì 7 luglio 2022) Una Vita anticipazioni, Aurelio conferma tutto: il Quesada capisce finalmente come stanno le cose, ecco cosa succede. Aurelio Quesada deve fronteggiare diversi problemi, e non soltanto a causa di Genoveva; sebbene la moglie abbia intimato a Luis Manas di lasciare il quartiere e voglia intromettersi nei suoi affari, non è l'unico imprevisto sul suo cammino. L'articolo proviene da Leggilo.org.

