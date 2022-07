“Serve un nuovo leader”. Boris Johnson si dimette: cosa succede ora? (Di giovedì 7 luglio 2022) Boris Johnson se ne va. Il premier inglese ha rassegnato le dimissioni dalla guida dei Tory, come annunciato in mattinata, ma resterà alla guida del governo finché non verrà trovato un sostituto. Uscendo dal numero 10 di Downing Street, BoJo ha letto una breve dichiarazione alla stampa. Si è detto “immensamente orgoglioso di quanto ha fatto questo governo”, lo ha definito un “incredibile mandato” con la “più grande maggioranza Tory dal 1977”. Un vantaggio sugli oppositori laburisti che però non gli ha permesso di evitare la rovinosa raffica di dimissioni che da ieri sta andando avanti. In meno di 48 ore hanno sbattuto la porta almeno 57 membri del gabinetto, tra cui diversi ministri. Anche due nominati solo il giorno precedente in sostituzione di altrettanti dimissionari. Il premier ha però confermato di essere “d’accordo” con il suo ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 7 luglio 2022)se ne va. Il premier inglese ha rassegnato le dimissioni dalla guida dei Tory, come annunciato in mattinata, ma resterà alla guida del governo finché non verrà trovato un sostituto. Uscendo dal numero 10 di Downing Street, BoJo ha letto una breve dichiarazione alla stampa. Si è detto “immensamente orgoglioso di quanto ha fatto questo governo”, lo ha definito un “incredibile mandato” con la “più grande magginza Tory dal 1977”. Un vantaggio sugli oppositori laburisti che però non gli ha permesso di evitare la rovinosa raffica di dimissioni che da ieri sta andando avanti. In meno di 48 ore hanno sbattuto la porta almeno 57 membri del gabinetto, tra cui diversi ministri. Anche due nominati solo il giorno precedente in sostituzione di altrettanti dimissionari. Il premier ha però confermato di essere “d’accordo” con il suo ...

Pubblicità

LaStampa : Enrico Letta: “Una vittoria contro il populismo. Ma adesso serve un nuovo Ulivo. Giù le tasse sul lavoro e Ius Scho… - fattoquotidiano : Di Maio è politicamente indifendibile. Se però questa scissione caricaturale e patetica ha attratto anche figure no… - giorgio704 : Ecco il primo allevatore fuori dai coglioni, ma quanto danno ha fatto Da Il Mattino Boris Johnson si dimette: «Se… - whataboutgiuls_ : RT @missinstyles: Ho letto della questione dei concerti e sono stanca. La mascherina serve? E allora la mascherina rimettiamo ma non potete… - Milansicilian : @angelo_a22 Oh ma mica perché abbiamo vinto lo scudetto non si può sognare più ?? mica ho detto che serve per vincer… -