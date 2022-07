“Riaccendete la Croce di San Liberatore” | l’appello di Adinolfi

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 7 luglio 2022) di Erika Noscheseladi San: èlanciato dal Vincenzo, nipote dell’omonimo imprenditore del cinema a Salerno, a nome e per conto di centinaia di persone che hanno costituito il comitato per la riaccensione delladi Sane accogliedi Salvatore Memoli lanciato su queste colonne nell’edizione di martedì. La, infatti, è stata realizzata danegli anni ‘50; la famiglia – negli anni – l’ha tenuta accesa per molti anni, almeno fino a quando – alla morte del nonno – la luce fu spenta. C’è stato, negli anni, un primo intervento da parte del Comune di Salerno fino alla decisione definitiva di spegnere la, collocato in ...