Lo spin-off di Bridgerton diventa un libro sulla Regina Charlotte, Shonda Rhimes e Julia Quinn scrivono a quattro mani (Di giovedì 7 luglio 2022) Non solo uno spin-off di Bridgerton, ma anche un nuovo romanzo: l'universo letterario-televisivo del period drama di Julia Quinn si espande con un nuovo libro che uscirà insieme al prequel della serie su Netflix. Lo spin-off di Bridgerton è stato messo in cantiere dopo l'enorme popolarità riscossa dalla prima stagione della serie, approdata per la prima volta sullo streamer a dicembre 2020 e diventata un successo immediato. Una seconda stagione è seguita a marzo di quest'anno e prossimamente sarà il turno del prequel dedicato alla figura della Regina Charlotte (interpretata nella serie originale da Golda Rosheuvel). Lo spin-off di Bridgerton sarà dunque basato ...

