Bruno Fernandes ha consegnato il nuovo numero di squadra e l'ultimo Malacia (Di giovedì 7 luglio 2022) 2022-07-07 21:38:54 Notizia fresca fresca direttamente dall'autorevole fonte 101 greatgoals. Giovedì, i giganti della Premier League Manchester United hanno svelato un paio di modifiche all'elenco della rosa del club per la stagione 2022/23. Il primo è Bruno Fernandes. Il nazionale portoghese Fernandes, ovviamente, ha indossato il numero 18 da quando ha siglato un trasferimento di denaro all'Old Trafford nell'inverno del 2020. La prossima volta, però, il creatore del centrocampo scenderà in campo con un nuovo numero blasonato sul retro della sua maglia, nella forma del leggendario n.8. Le stagioni passate avevano visto la maglia 8 occupata da Juan Mata. Sulla scia della partenza da free agent dello spagnolo quest'estate, tuttavia, non dovrebbe sorprendere sentire che ...

