Se bastasse una parola per descrivere Frida Kahlo sarebbe: passione

Frida Kahlo (1907 – 1954) – di cui oggi ricordiamo il compleanno – è felice di essere diversa. Diversa da quelle donne con un'esistenza semplice, paghe di avere marito, famiglia e comodità domestiche. Non le importa neanche dei ragazzini che le urlano ''ehi sta passando il circo'' quando passeggia colorata tra i grattacieli grigi nelle vorticose Città del Messico, San Francisco o Detroit. Da sempre abiti, orecchini e trucchi variopinti sono gli ambasciatori del suo animo. Il lato visibile dei suoi sentimenti. 

Frida non ha sempre indossato quegli abiti variopinti

Frida Kahlo, Ricordo (il cuore), 1937, olio su tela

In una delle prime fotografie che la ritraggono compare vestita con un completo maschile, pantaloni, giacca scura e capelli tirati indietro e imbrillantinati. L'espressione del volto è ...

