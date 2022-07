Moggi su Dybala | Ero abituato a toglierli i giocatori migliori all' Inter Adesso glieli diamo

Pubblicità

Frankjuve2 : Chi scrive ste minkiate? Moggi prendeva emeriti sconosciuti rivelandosi poi campioni, nn gente a fine carriera. Mog… - AlexMarinuzzi91 : La cessione di Vieri fu uno dei pochi errori di Moggi. Marotta è stato il miglior dirigente avuto post Triade. Co… - IPibia : Scusami @usodistorto se cito. Parto da qui. D'accordo su tutto. Ma c'è un piccolo particolare. Della stampa/TV asse… - pep2073 : #Arrivabene ha rinunciato a #Morata #Dybala #DeLigt per i 30enni #Pogba e #DiMaria , #Moggi con i soldi di #Zidane… - The_Aktor : @matt_2994 Ah sicuro. Dybala non arriva e Maldini diventa più potente di Moggi -

Fcinternews.it

... l'AD che mette tutti in riga, così dopo che Pauloc'ha pensato e ripensato ad accettare o ... Non vi ricorda qualcuno Già, proprio Luciano, quel direttore sportivo che a chi non voleva ...Dopo le uscite di Giugno di Chiellini, Bernardeschi,e Morata è arrivato adesso il momento ... vero, ma è importante però che (insegna) quando hai in mente di vendere lo scontento Zidane ... Movimenti in sede Inter: arrivato Alessandro Moggi insieme a Cosentino Blog Calciomercato.com: E alla fine arriva Maurizio Arrivabene... La Juventus sta iniziando il suo mercato personale, sono arrivati Paul Pogba e Angel Di Maria, e già un passo ...Lukaku sarà un elemento prezioso per l’Inter, ora bisognerà gli sviluppi della trattativa per Dybala. Ma credo che l’Inter prenderà ...