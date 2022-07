L’account Twitter di Boldrin sospeso, la sua ipotesi sulle critiche a un parlamentare della Lega (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’account Twitter dell’economista Michele Boldrin è stato sospeso dal social network. La comunicazione è arrivata dallo stesso Boldrin, sulla sua pagina Facebook. Molto noto per le sue discussioni sul social network fondato da Jack Dorsey, Boldrin sarebbe stato sospeso per aver preso di mira un utente di Twitter e utilizzato contro di lui un linguaggio diretto. Michele Boldrin non ha dubbi sul fatto che negli ultimi tempi possano essere stati messi nel mirino alcuni suoi scambi di battute con un consigliere comunale leghista di Venezia. Tuttavia, Twitter non ha dato alcuna indicazione specifica su chi abbia effettivamente segnalato il profilo di Boldrin; inoltre la piattaforma permette a chiunque di ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 6 luglio 2022)dell’economista Micheleè statodal social network. La comunicazione è arrivata dallo stesso, sulla sua pagina Facebook. Molto noto per le sue discussioni sul social network fondato da Jack Dorsey,sarebbe statoper aver preso di mira un utente die utilizzato contro di lui un linguaggio diretto. Michelenon ha dubbi sul fatto che negli ultimi tempi possano essere stati messi nel mirino alcuni suoi scambi di battute con un consigliere comunale leghista di Venezia. Tuttavia,non ha dato alcuna indicazione specifica su chi abbia effettivamente segnalato il profilo di; inoltre la piattaforma permette a chiunque di ...

