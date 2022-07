Inter, possibile rescissione a sorpresa: può succedere di tutto (Di mercoledì 6 luglio 2022) La rescissione di Dzeko con l’Inter potrebbe entrare nel vivo nel corso delle prossime settimane. Non è escluso che l’attaccante bosniaco e i nerazzurri possano trovare un accordo sulla possibile buonuscita per chiudere anticipatamente il rapporto dopo l’arrivo di Lukaku L’arrivo di Lukaku potrebbe stravolgere completamente il piano mercato offensivo dell’Inter. I nerazzurri, dopo l’ufficialità Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ladi Dzeko con l’potrebbe entrare nel vivo nel corso delle prossime settimane. Non è escluso che l’attaccante bosniaco e i nerazzurri possano trovare un accordo sullabuonuscita per chiudere anticipatamente il rapporto dopo l’arrivo di Lukaku L’arrivo di Lukaku potrebbe stravolgere completamente il piano mercato offensivo dell’. I nerazzurri, dopo l’ufficialità Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

