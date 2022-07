Germania: 4,5 mln dipendenti hanno fatto straordinari nel 2021 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Wiesbaden, 6 lug. (Adnkronos) - Gli straordinari fanno parte della routine quotidiana di molti dipendenti in Germania. Nel 2021, in media, 4,5 milioni di loro hanno lavorato più di quanto stabilito nel loro contratto di lavoro. Si tratta del 12% del totale di 37,8 milioni di dipendenti, come riportato dall'Ufficio federale di statistica Destatis. Con una percentuale del 14%, gli uomini hanno lavorato ore extra un pò più spesso delle donne (10%). Il 22% di loro ha svolto ore extra sotto forma di straordinari non retribuiti. Le ore extra sono frequenti soprattutto nelle attività finanziarie e assicurative e nella fornitura di energia. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Wiesbaden, 6 lug. (Adnkronos) - Glifanno parte della routine quotidiana di moltiin. Nel, in media, 4,5 milioni di lorolavorato più di quanto stabilito nel loro contratto di lavoro. Si tratta del 12% del totale di 37,8 milioni di, come riportato dall'Ufficio federale di statistica Destatis. Con una percentuale del 14%, gli uominilavorato ore extra un pò più spesso delle donne (10%). Il 22% di loro ha svolto ore extra sotto forma dinon retribuiti. Le ore extra sono frequenti soprattutto nelle attività finanziarie e assicurative e nella fornitura di energia.

Pubblicità

SamueleEsse : @majicojr @_E_C_U_R_B @AnfetaMilan Rebic prendere 3 mln in Germania non sono cifre folli Adli ad ora è un’incognit… - if_seriea : #Osimhen come vi ho anticipato il 14/06 in Germania ???? vogliono il calciatore ad ogni costo sponda #BayernMonaco ,… - DGJjUVENTINODOC : 70 mln se lo abbiamo pagato 85 tirate fuori i soldi se lo volete - Goalist_it : #Bild sgancia la bomba: 120mln per #Osimhen al #Bayern tremano i tifosi del #Napoli - sscalcionapoli1 : CdS – Clamorosa voce dalla Germania: “Il Bayern prepara 120 mln per prendere Osimhen” -