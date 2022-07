Crollo ghiacciaio Marmolada, ricerche con i droni: ancora 5 italiani dispersi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Proseguono le ricerche dei 5 italiani che risultano ancora dispersi dopo il Crollo avvenuto il 3 luglio sul ghiacciaio della Marmolada. Quattro droni sono in volo - due del soccorso alpino veneto e altri due dei vigili del fuoco di Trento -, mentre due operatori della Guardia di Finanza si trovano a capanna ghiacciaio. Sono operativi e per ora non hanno registrato movimenti i tre radar installati al Rifugio Marmolada dal Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna della Provincia autonoma di Trento, con la supervisione del geologo Nicola Casagli: permetteranno di capire cosa sta succedendo e di fornire una maggiore sicurezza agli operatori che stanno portando avanti le operazioni di recupero. Il sindaco di Canazei, ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 6 luglio 2022) Proseguono ledei 5che risultanodopo ilavvenuto il 3 luglio suldella. Quattrosono in volo - due del soccorso alpino veneto e altri due dei vigili del fuoco di Trento -, mentre due operatori della Guardia di Finanza si trovano a capanna. Sono operativi e per ora non hanno registrato movimenti i tre radar installati al Rifugiodal Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna della Provincia autonoma di Trento, con la supervisione del geologo Nicola Casagli: permetteranno di capire cosa sta succedendo e di fornire una maggiore sicurezza agli operatori che stanno portando avanti le operazioni di recupero. Il sindaco di Canazei, ...

Pubblicità

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per le vittime del crollo sul ghiacciaio della #Marmolada, e per le loro famiglie. Le tragedie ch… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sarebbero una trentina le persone che si trovavano sul ghiacciaio della Marmolada al momento del crollo e n… - TgrRaiTrentino : #Marmolada il momento del crollo alla sommità del ghiacciaio. Bilancio provvisorio 6 vittime, ma ci sono una quindi… - PacellaUbaldo : RT @Pontifex_it: #PreghiamoInsieme per le vittime del crollo sul ghiacciaio della #Marmolada, e per le loro famiglie. Le tragedie che stiam… - Fede_Army : RT @sulcomplottismo: Pensavate che il Po in secca, i campi aridi, le temperature sui 40 e il crollo di un ghiacciaio bastassero a sbugiarda… -