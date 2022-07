Conte resta (per ora). Crisi scongiurata. Modifiche al Superbonus e... (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un ultimatum. Questo ha consegnato Giuseppe Conte a Mario Draghi nell'incontro a Palazzo Chigi durato poco più di un'ora. Il leader del Movimento 5 Stelle ha chiesto al presidente del Consiglio una serie di garanzie su punti chiave dell'azione di governo, dal Superbonus 110%... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un ultimatum. Questo ha consegnato Giuseppea Mario Draghi nell'incontro a Palazzo Chigi durato poco più di un'ora. Il leader del Movimento 5 Stelle ha chiesto al presidente del Consiglio una serie di garanzie su punti chiave dell'azione di governo, dal110%... Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

Linkiesta : La ritirata strategica di #Conte per non perdere quel poco che resta del #M5S l leader grillino non può far cadere… - fattoquotidiano : Incontro Draghi-Conte rinviato, il premier sui luoghi della tragedia della Marmolada. Anche il consiglio dei minist… - Ettore_Rosato : Rassegniamoci fino a quando il pres. #Draghi non troverà 20minuti per incontrare #Conte e fargli dire che hanno fat… - VincenzoViolano : RT @MT_Meli_: Conte: 'Il M5S resta al governo, ma serve discontinuità' Un governo-barzelletta, sostenuto da partiti-barzelletta e presiedu… - MrLin27 : RT @MorMattia: E mentre Mattarella e Draghi volano in Africa e in Turchia per consentire all’Italia di affrontare uno degli autunni più dur… -