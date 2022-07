Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 5 luglio 2022 (Di mercoledì 6 luglio 2022) I dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 5 luglio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film Ricatto d’amore ha totalizzato in media 2371 spettatori (16.03% di share). Il film Sono tornato su Canale5 ha conquistato in media 1485 spettatori (share 9.81%), mentre l’evento musicale Radio Norba Cornetto Battiti Live 2022 su Italia1 ha realizzato 1521 spettatori (12.32%). Su Rai2 il programma Dalla strada al palco ha portato a casa 1155 spettatori (8.73%), mentre la puntata del programma di attualità Filorosso su Rai3 ne ha avuti 782 (5.73%). Su Rete4 il documentario del ciclo Dynasties – L’Avventura della Vita ha totalizzato 478 spettatori (2.97%) e ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 6 luglio 2022) Idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film Ricatto d’amore ha totalizzato in media 2371 spettatori (16.03% di share). Il film Sono tornato su Canale5 ha conquistato in media 1485 spettatori (share 9.81%), mentre l’evento musicale Radio Norba Cornetto Battiti Livesu Italia1 ha realizzato 1521 spettatori (12.32%). Su Rai2 il programma Dalla strada al palco ha portato a casa 1155 spettatori (8.73%), mentre la puntata del programma di attualità Filorosso su Rai3 ne ha avuti 782 (5.73%). Su Rete4 il documentario del ciclo Dynasties – L’Avventura della Vita ha totalizzato 478 spettatori (2.97%) e ...

