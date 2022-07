Zelensky | Il ricatto del gas di Putin è come una guerra | La rinascita andrà oltre le mura distrutte

Pubblicità

GastoneMappini : RT @lacordacura: Tranquilli i nostri soldi, quelli che il SOMMO #Draghi ci sfila con il ricatto per fornire armi e aiuti all'Ucraina e a #Z… - lacordacura : Tranquilli i nostri soldi, quelli che il SOMMO #Draghi ci sfila con il ricatto per fornire armi e aiuti all'Ucraina… - ultimo1973 : RT @lanf64: #Erdogan, ultimo ricatto: '#Svezia e #Finlandia mantengano le promesse e diremo sì all’adesione alla #NATO'. Gran bastardo fas… - Lorenzo_1976 : RT @lanf64: #Erdogan, ultimo ricatto: '#Svezia e #Finlandia mantengano le promesse e diremo sì all’adesione alla #NATO'. Gran bastardo fas… - Yes2winC : RT @lanf64: #Erdogan, ultimo ricatto: '#Svezia e #Finlandia mantengano le promesse e diremo sì all’adesione alla #NATO'. Gran bastardo fas… -

Fanpage.it

Il presidente ucraino: 'Il nostro Paese deve diventare il più libero, moderno e sicuro d'Europa'. Di Maio: 'Lavoriamo per la pace, ma Putin non sembra ...I PROGRAMMI IN CHIAROd'amore, ore 21:25 su Rai 1 Sandra Bullock e Ryan Reynolds in una ... ex attore, Volodymyr. Snitch " L'infiltrato, ore 21:30 su TV8 Un manager deve infiltrarsi in ... Conflitto Russia Ucraina, ultime notizie. Zelensky: “Ricatto del gas di Putin come una guerra”. Nato, firmati protocollo di acceso per Svezia e Finlandia La guerra in Ucraina entra nel suo 132esimo giorno. I russi continuano ad avanzare verso città di Seversk, nell'oblast di Donetsk, attaccando "da due direzioni". Da Kiev, intanto, fanno sapere che "pe ...Iryna Vereshchuk, vicepremier Ucraina a L'Aria che tira si sbilancia sulla Nato: "Pronti a entrare, abbiamo già loro armi". E sulla guerra con la ...