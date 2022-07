Una Vita Anticipazioni 6 luglio 2022: Genoveva intima a Luis Manas "Sparisci!" (Di martedì 5 luglio 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 6 luglio 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che Luis Manas, sul punto di passare alle minacce per convincere Fabiana a vendere la sua attività, dovrà vedersela con Genoveva. Leggi su comingsoon (Di martedì 5 luglio 2022) Scopriamo insieme ledella Puntata di Unain onda il 6su Canale 5. Le trame rivelano che, sul punto di passare alle minacce per convincere Fabiana a vendere la sua attività, dovrà vedersela con

Pubblicità

martaottaviani : La vita è troppo breve per leggere i cosiddetti 'reportage' di @ale_dibattista dalla #Russia. Il tempo è la risorsa… - berlusconi : Seguo con preoccupazione e sgomento gli sviluppi della tragedia della Marmolada. Un pensiero va a coloro che, in un… - gparagone : Il contagio tra ragazzi e bambini era NULLO, ma #Speranza e #Draghi hanno cominciato a vaccinare comunque. Negando… - FilBarbera : Casa-lavoro-servizi fondamentali. Per un’economia della vita quotidiana. Dopo una crisi, ci sono sempre opportunità… - moonvchild_ : poco tempo ormai per vivere una vita che non sentirai -