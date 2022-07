Stasera in tv la prima di Battiti Live: gli ospiti del 5 Luglio (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo il clamore della gaffe di Elisabetta Gregoraci, Battiti Live torna sulle reti Mediaset. Cinque prime serate dello storico programma musicale “Radio Norba Cornetto Battiti Live”, a partire da martedì 5 Luglio, condotte, per il sesto anno consecutivo, dalla consolidata coppia formata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Battiti Live ritorna in tour Sebbene tantissime produzioni si siano fermate a causa del covid, non è accaduto lo stesso con la storica kermesse musicale. Grazie a un imponente sforzo produttivo, è andata regolarmente in onda anche nelle due scorse stagioni, regalando ai telespettatori la grande musica dell’estate. Tuttavia, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, si è svolta in un’unica location, il Castello Aragonese di Otranto. Ma da ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo il clamore della gaffe di Elisabetta Gregoraci,torna sulle reti Mediaset. Cinque prime serate dello storico programma musicale “Radio Norba Cornetto”, a partire da martedì 5, condotte, per il sesto anno consecutivo, dalla consolidata coppia formata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.ritorna in tour Sebbene tantissime produzioni si siano fermate a causa del covid, non è accaduto lo stesso con la storica kermesse musicale. Grazie a un imponente sforzo produttivo, è andata regolarmente in onda anche nelle due scorse stagioni, regalando ai telespettatori la grande musica dell’estate. Tuttavia, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, si è svolta in un’unica location, il Castello Aragonese di Otranto. Ma da ...

