Marmolada | l’esperto semina il panico in Rai | “Non è colpa dell’uomo…”

(Di martedì 5 luglio 2022) Momento dia Tg1 Mattina. Sono le 7.42 quando nel programma mattutino del telegiornale guidato da Monica Maggioni, l’inviato intervista Toni Valeruz, una icona dello sci alpinismo. Il motivo è semplice: analizzare quanto successo sulla, dove un pezzo di ghiaccio si è staccato travolgendo alcuni alpinisti che stavano cercando di raggiungere la vetta. Il coro unico di media e commentatori ormai lo conoscete:del riscaldamento globale, della mano dell’uomo, del nostro stile di vita. Gli interventi in studio sin lì erano quasi tutti andati in questa direzione: dare laall’uomo per una tragedia “annunciata”. Ci facciamo troppe docce, usiamo troppi condizionatori, giriamo troppo in auto, viaggiamo con eccesso e via ...