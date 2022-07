Le missioni di Draghi e Mattarella per cercare alternative alle forniture di gas russo (Di martedì 5 luglio 2022) Due visite in parallelo, a poche ore di distanza. Legate dalla necessità di sottrarsi alla dipendenza russa per le forniture del gas. Non è l’unico tema in agenda, ma è soprattutto questo il tema centrale, tra ieri e oggi, della visita del capo dello Stato Sergio Mattarella in Mozambico e della trasferta del premier Mario Draghi in Turchia. Due missioni diplomatiche che servono per rafforzare le relazioni con chi possiede o controlla i flussi di energia, spiega Repubblica. Il governo ha già predisposto un piano di emergenza per passare l’inverno nel caso in cui il Cremlino decida all’improvviso di tagliare le esportazioni di gas naturale verso l’Europa, Italia compresa. Nei prossimi mesi aumenteranno le forniture dall’Algeria e via nave sotto forma di gas naturale liquefatto che ... Leggi su linkiesta (Di martedì 5 luglio 2022) Due visite in parlo, a poche ore di distanza. Legate dalla necessità di sottrarsi alla dipendenza russa per ledel gas. Non è l’unico tema in agenda, ma è soprattutto questo il tema centrale, tra ieri e oggi, della visita del capo dello Stato Sergioin Mozambico e della trasferta del premier Marioin Turchia. Duediplomatiche che servono per rafforzare le relazioni con chi possiede o controlla i flussi di energia, spiega Repubblica. Il governo ha già predisposto un piano di emergenza per passare l’inverno nel caso in cui il Cremlino decida all’improvviso di tagliare le esportazioni di gas naturale verso l’Europa, Italia compresa. Nei prossimi mesi aumenteranno ledall’Algeria e via nave sotto forma di gas naturale liquefatto che ...

