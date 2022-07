“La chiameremo Diana” | splendida notizia dalla famiglia reale inglese | è una bimba

Leggi su howtodofor

(Di martedì 5 luglio 2022) Lieta, proprio loro aspettano una: “La”. I sudditi sono al settimo cielo, l’intera nazione è commossa. Ecco chi è pronta ad allargare la. Due amatissimi reali, tra i più benvoluti della Royal Family, pronti a diventare di nuovo genitori. Ecco chi è in attesa di una meravigliosa bambina: l’omaggio a Ladyfa commuovere la nazione. I dettagli. Cicogna in arrivo nellaArriva una lietadirettamente dall’Inghilterra: proprio lei è in attesa, sta per nascere una bambina che verrà chiamatain onore della compianta ...