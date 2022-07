“Ho chiesto al Papa di farci morire insieme”, lo straziante amore di Lino Banfi per Lucia Zagaria (Di martedì 5 luglio 2022) L’idea di perdere la donna con cui si è condiviso gran parte della propria esistenza, conosciuta sin da quando si era ragazzini, può essere straziante. Questo può portare a pensare di non riuscire ad andare avanti da soli e di non vedere alcun futuro per sé. Una situazione che sembra riguardare da vicino Lino Banfi, che da anni sta seguendo in prima persona l’amata moglie Lucia Zagaria, a cui è stato diagnosticato il morbo di Alzheimer. Il suo disturbo non le permette di riconoscere sempre il marito, ma lui non l’ha mai lasciata sola. Vi raccomandiamo... Il Viagra potrebbe ridurre il rischio di Alzheimer: i risultati dello studio Una ricerca pubblicata su Nature Aging ha dimostrato che i pazienti che assumono il sildenafil ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 5 luglio 2022) L’idea di perdere la donna con cui si è condiviso gran parte della propria esistenza, conosciuta sin da quando si era ragazzini, può essere. Questo può portare a pensare di non riuscire ad andare avanti da soli e di non vedere alcun futuro per sé. Una situazione che sembra riguardare da vicino, che da anni sta seguendo in prima persona l’amata moglie, a cui è stato diagnosticato il morbo di Alzheimer. Il suo disturbo non le permette di riconoscere sempre il marito, ma lui non l’ha mai lasciata sola. Vi raccomandiamo... Il Viagra potrebbe ridurre il rischio di Alzheimer: i risultati dello studio Una ricerca pubblicata su Nature Aging ha dimostrato che i pazienti che assumono il sildenafil ...

