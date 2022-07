Pubblicità

RedazioneDedalo : Bergamo – Giudice del Lavoro: “Servizio militare valido nelle graduatorie Ata” - GiornaleLORA : Il servizio militare obbligatorio vale 6 punti nelle graduatorie ATA: nuova vittoria MSA presso il Tribunale del La… - orizzontescuola : Graduatorie ATA 24 mesi, in pubblicazione le provvisorie. Fino all’11 luglio allegato G. AGGIORNATO - ProDocente : Graduatorie ATA terza fascia: le scuole non si scelgono ogni anno, restano le stesse per l’intero triennio - orizzontescuola : Graduatorie ATA terza fascia: le scuole non si scelgono ogni anno, restano le stesse per l’intero triennio -

Orizzonte Scuola

...in ruolo occorre l'autorizzazione del MEF Le immissioni in ruolo del personale docente eper l'... vuol dire che non si punta ad un totale svuotamento delle. Di conseguenza da una parte ...Scadute lo scorso 18 maggio le domande per l'aggiornamento delle24 mesi. Si è in attesa della scelta delle scuole tramite compilazione dell'allegato G. Gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando in questi giorni i decreti di costituzione ... Graduatorie ATA terza fascia: le scuole non si scelgono ogni anno, restano le stesse per l’intero triennio Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...I tempi per le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria 2022/2023 per i docenti scadranno il 4 luglio, mentre per il personale Ata c’è tempo fino all’11 luglio. In ragione di tali scadenze ...