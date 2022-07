Gli studi di Via Teulada diventano il Centro di Produzione TV Raffaella Carrà (Di martedì 5 luglio 2022) Centro di Produzione tv Raffaella Carrà Ad un anno dalla scomparsa, la Rai decide di intitolare gli studi di Via Teulada a Raffaella Carrà. Le motivazioni arrivano da un comunicato congiunto di Marinella Soldi, presidente, e Carlo Fuortes, ad. Ecco il testo. “È trascorso un anno da quando Raffaella Carrà ci ha lasciati. Gran parte della sua straordinaria carriera è stata nella Rai ed è difficile immaginare un luogo di quest’azienda che non le sia legato. Abbiamo deciso di dedicare alla sua memoria il Centro di Produzione di via Teulada perché qui, nel 1961, Raffaella Carrà ha esordito e sempre da questi studi ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 5 luglio 2022)ditvAd un anno dalla scomparsa, la Rai decide di intitolare glidi Via. Le motivazioni arrivano da un comunicato congiunto di Marinella Soldi, presidente, e Carlo Fuortes, ad. Ecco il testo. “È trascorso un anno da quandoci ha lasciati. Gran parte della sua straordinaria carriera è stata nella Rai ed è difficile immaginare un luogo di quest’azienda che non le sia legato. Abbiamo deciso di dedicare alla sua memoria ildidi viaperché qui, nel 1961,ha esordito e sempre da questi...

Pubblicità

accounttempora1 : RT @Cinguetterai: Da oggi gli studi Rai in via Teulada sono gli “Studi #RaffaellaCarrà”. La Rai, con la presenza della Presidente Soldi e d… - GradCarre : @valerio_gs @SimoTuzza @claudiovelardi @pulcetto ???? Se gli scienzati negazionisti non pubblicano, non possono certo… - davidemaggio : Gli studi di Via Teulada diventano il Centro di Produzione TV Raffaella Carrà - jadestuxedo : RT @Mattiabuonocore: Gli studi di Via Teulada diventano il Centro di Produzione Raffaella Carrà - fabiofabbretti : RT @Mattiabuonocore: Gli studi di Via Teulada diventano il Centro di Produzione Raffaella Carrà -