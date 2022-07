Cia Due Mari dal prefetto di Taranto: l’incontro è stato cordiale ma la mobilitazione continua (Di martedì 5 luglio 2022) Taranto. Un incontro cordiale e proficuo, quello organizzato stamane da Cia Agricoltori Italiani Puglia negli uffici del prefetto di Taranto, il dottor Demetrio Martino. CIA Due Mari, declinazione territoriale per l’area di Taranto e Brindisi, ha posto all’attenzione del prefetto un corposo documento volto ad affrontare le emergenze che stanno attanagliando l’agricoltura pugliese. Crisi idrica, costo elevato ed ormai insostenibile delle materie prime, emergenza Xylella ma non solo: Cia Due Mari, tramite il presidente Pietro De Padova, il direttore Vito Rubino, i componenti dell’esecutivo Raffaele Ignazzi, Francesco Bianco e Fernando De Florio, ha affrontato anche il delicato tema dell’emergenza fauna selvatica, con vere e proprie invasioni di cinghiali ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 5 luglio 2022). Un incontroe proficuo, quello organizzato stamane da Cia Agricoltori Italiani Puglia negli uffici deldi, il dottor Demetrio Martino. CIA Due, declinazione territoriale per l’area die Brindisi, ha posto all’attenzione delun corposo documento volto ad affrontare le emergenze che stanno attanagliando l’agricoltura pugliese. Crisi idrica, costo elevato ed ormai insostenibile delle materie prime, emergenza Xylella ma non solo: Cia Due, tramite il presidente Pietro De Padova, il direttore Vito Rubino, i componenti dell’esecutivo Raffaele Ignazzi, Francesco Bianco e Fernando De Florio, ha affrontato anche il delicato tema dell’emergenza fauna selvatica, con vere e proprie invasioni di cinghiali ...

