Ceccarini: "Koulibaly resta a Napoli, in arrivo un portiere e un difensore: Ecco le ultime di mercato" (Di martedì 5 luglio 2022) Nicoló Ceccarini riporta importanti aggiornamenti sul calcio mercato del Napoli: "Ho la sensazione che Koulibaly resta". Nicoló Ceccarini giornalista ed esperto di calciomercato, è ai microfoni di Radio Marte, ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulle operazioni del Napoli di Aurelio De Laurentiis: "Il Napoli prenderà un altro portiere, svincolato, e un quarto centrale. In base alle cessioni ci possono essere delle novità, doveva fare delle operazioni in entrate, e per quanto ne so io non esiste ne un'offerta del Bayern per Osimhen ne del Napoli per Dybala. Avevamo un po' capito che la situazione tra l'Inter e Dybala si era bloccata, paradossalmente l'Inter non pensava di risolvere così velocemente ...

