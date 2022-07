Calciomercato Spezia: non si molla la presa su Ekdal (Di martedì 5 luglio 2022) Calciomercato Spezia, il ds Riccardo Pecini continua a seguire Albin Ekdal, ma la Sampdoria deve ancora decidere se rinnovare lo svedese Riccardo Pecini non molla Albin Ekdal. Il centrocampista svedese è uno degli obiettivi del direttore sportivo dello Spezia. Ora che Ekdal si è svincolato dalla Sampdoria, c’è solo da attendere le mosse del club doriano, che ancora riflette sul rinnovo, prima di tentare l’affondo, come riporta La Nazione. La Sampdoria è infatti la prima scelta dello svedese, restano però i dubbi sulle sue condizioni fisiche. Ekdal si sottoporrà a una serie di esami prima di sedersi al tavolo con la dirigenza blucerchiata per discutere i termini del suo nuovo contratto. La proposta sarà comunque inferiore, a livello di ingaggio, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022), il ds Riccardo Pecini continua a seguire Albin, ma la Sampdoria deve ancora decidere se rinnovare lo svedese Riccardo Pecini nonAlbin. Il centrocampista svedese è uno degli obiettivi del direttore sportivo dello. Ora chesi è svincolato dalla Sampdoria, c’è solo da attendere le mosse del club doriano, che ancora riflette sul rinnovo, prima di tentare l’affondo, come riporta La Nazione. La Sampdoria è infatti la prima scelta dello svedese, restano però i dubbi sulle sue condizioni fisiche.si sottoporrà a una serie di esami prima di sedersi al tavolo con la dirigenza blucerchiata per discutere i termini del suo nuovo contratto. La proposta sarà comunque inferiore, a livello di ingaggio, ...

