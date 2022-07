Wiktoria Jedroszkowiak | l’attivista polacca che gira l’Europa per chiedere ai leader europei l’embargo su gas e petrolio russi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 luglio 2022) “Ho 20 anni e ho deciso di dedicare i miei anni migliori al clima”. Da circa due mesiha lasciato la sua casa, gli amici e l’università, in Polonia. Orain treno per protestare per la giustizia climatica e contro la guerra in Ucraina. Appartiene a una nuova generazione di attivisti, “dell’Est e e delle periferie, che vedono chiaramente il legame tra le guerre e i combustibili fossili e sono portatori di idee nuove”, dice. Non è ancora famosa come la svedese Greta Thunberg. Però nell’ultimo periodo ha organizzato diverse manifestazioni, coinvolgendo anche i Fridays for Future e Greenpeace. E ha affrontato, fuori dalle sedi delle istituzioni, molti politici e imprenditori: il premier polacco Mateusz Morawiecki, la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola e quella della ...