Monza, che colpo di Galliani: in arrivo un centrocampista della Nazionale! (Di lunedì 4 luglio 2022) Siamo solo al 4 luglio ma il Monza sembra già avere le idee molto chiare su cosa vuole fare la prossima stagione. Il club brianzolo è sicuramente il più attivo sul mercato, nonostante sia una neopromossa che non è solita giocare la Serie A. Galliani e Berlusconi lo avevano detto il giorno della promozione, puntavano in alto, ed ora i tifosi sognano in grande vedendo come si stanno muovendo i due per allestire la nuova rosa a disposizione di Stroppa. Matteo Pessina Atalanta BC Dopo il colpaccio Sensi, ufficializzato pochi giorni fa, Galliani e Berlusconi hanno chiuso per un altro centrocampista nel giro della Nazionale. Secondo Gianluca DI Marzio ,infatti, Monza e Atalanta hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Matteo Pessina in terra ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 4 luglio 2022) Siamo solo al 4 luglio ma ilsembra già avere le idee molto chiare su cosa vuole fare la prossima stagione. Il club brianzolo è sicuramente il più attivo sul mercato, nonostante sia una neopromossa che non è solita giocare la Serie A.e Berlusconi lo avevano detto il giornopromozione, puntavano in alto, ed ora i tifosi sognano in grande vedendo come si stanno muovendo i due per allestire la nuova rosa a disposizione di Stroppa. Matteo Pessina Atalanta BC Dopo il colpaccio Sensi, ufficializzato pochi giorni fa,e Berlusconi hanno chiuso per un altronel giroNazionale. Secondo Gianluca DI Marzio ,infatti,e Atalanta hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Matteo Pessina in terra ...

Pubblicità

marcoconterio : ?? ? ?? Altro colpo per un #Monza scatenato. Preso Matteo Pessina dall'#Atalanta. Prestito xon diritto che può divent… - CarloCalenda : Molto contento per la vittoria dei sindaci che abbiamo appoggiato dal primo turno - Cuneo, Monza, Piacenza, Verona,… - giorgio_gori : #Verona, che gioia! Ma anche #Parma, #Monza, #Alessandria, #Catanzaro, #Piacenza, #Cuneo… - rtl1025 : ?? Nuovo colpo di mercato per il #Monza di Berlusconi e Galliani, che si prepara alla prima storica stagione in Ser… - fvckiminlxve : Pessina al Monza? il mio cervello pensava che venisse al gp per qualche strana ragione e non ha elaborato l’info bene RIDO -