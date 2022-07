Manuel Bortuzzo lo ammette, situazione molto pesante: un messaggio da brividi (Di lunedì 4 luglio 2022) L’ex gieffino racconta di sé con un messaggio molto toccante, ammette di star vivendo una situazione pesante… Manuel Bortuzzo (Instagram)In quest’ultimo periodo se ne sono dette di tutti i colori su Manuel Bortuzzo. Il pubblico si è schierato, ma in realtà la verità sul rapporto con Lulù Selassié non è mai venuta a galla. In un certo senso con i reality, ma ancora di più con i social network, ci si avvicina talmente tanto alla fiction che diventa difficile distinguere lo show dal reale. La realtà viene custodita gelosamente nella propria sacrosanta privacy, ciò che viene condiviso sui social è solo una parte di ciò che si vive, di ciò che si sente. Motivo per cui è sbagliato legarsi ad una fandom e commentare sulla vita privata di ... Leggi su direttanews (Di lunedì 4 luglio 2022) L’ex gieffino racconta di sé con untoccante,di star vivendo una(Instagram)In quest’ultimo periodo se ne sono dette di tutti i colori su. Il pubblico si è schierato, ma in realtà la verità sul rapporto con Lulù Selassié non è mai venuta a galla. In un certo senso con i reality, ma ancora di più con i social network, ci si avvicina talmente tanto alla fiction che diventa difficile distinguere lo show dal reale. La realtà viene custodita gelosamente nella propria sacrosanta privacy, ciò che viene condiviso sui social è solo una parte di ciò che si vive, di ciò che si sente. Motivo per cui è sbagliato legarsi ad una fandom e commentare sulla vita privata di ...

pupastra1973 : RT @PiezzoRosaria: L Ammor o Ver siete voi due @lulu_selassie Manuel bortuzzo ?????????????????? - PiezzoRosaria : L Ammor o Ver siete voi due @lulu_selassie Manuel bortuzzo ?????????????????? - MariaRo22608536 : RT @wejirdness: Il piccolo angelo che è entrato al gf con un monologo sull’inclusione e la parità di diritti per TUTTI chissà se ogni giorn… - francifairy : RT @wejirdness: Il piccolo angelo che è entrato al gf con un monologo sull’inclusione e la parità di diritti per TUTTI chissà se ogni giorn… - Stellanna94 : Manuel Mateo Bortuzzo che inizia a seguire Davide Silvestri... Che ridere ???? Amico di chi non è amico di Lulù. -