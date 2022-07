Iv: Troiano (ex-M5S), 'con Renzi per sfida riformista' (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Sono fermamente convinta che solo una cultura politica profondamente riformista e liberale popolare è in grado di offrire risposte complesse a un mondo complesso". Così Francesca Troiano, ex-M5S ora nel Misto, spiega le ragioni del suo passaggio al gruppo di Iv. "Un giovane che vive in una piccola realtà calabrese ha il diritto e il dovere di avere le stesse opportunità di un giovane che vive a Berlino. Perchè ciò accada - ha aggiunto - è necessaria un'azione autenticamente riformista e liberale come quella lanciata da Italia Viva in totale sinergia con Mario Draghi, che va a vantaggio dei nostri giovani. Renew Europe è la sfida delle sfide. La Generazione Europa spinge dal basso, urla, perchè chiede una comunità politica europea capace di essere all'altezza di questa ... Leggi su iltempo (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Sono fermamente convinta che solo una cultura politica profondamentee liberale popolare è in grado di offrire risposte complesse a un mondo complesso". Così Francesca, ex-M5S ora nel Misto, spiega le ragioni del suo passaggio al gruppo di Iv. "Un giovane che vive in una piccola realtà calabrese ha il diritto e il dovere di avere le stesse opportunità di un giovane che vive a Berlino. Perchè ciò accada - ha aggiunto - è necessaria un'azione autenticamentee liberale come quella lanciata da Italia Viva in totale sinergia con Mario Draghi, che va a vantaggio dei nostri giovani. Renew Europe è ladelle sfide. La Generazione Europa spinge dal basso, urla, perchè chiede una comunità politica europea capace di essere all'altezza di questa ...

