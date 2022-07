M5S: Sabatini, 'non rispetta più suoi valori, oggi 'casta' lo è ancor più' (Di domenica 3 luglio 2022) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Il M5S "non interpreta più e non rispetta quei valori sui quali Casaleggio aveva fondato il M5S". oggi "la casta politica è ancora più casta". Lo dice, intervistata da Skytg24, Enrica Sabatini, compagna di Davide Casaleggio e socia dell'associazione Rousseau. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Il M5S "non interpreta più e nonqueisui quali Casaleggio aveva fondato il M5S"."lapolitica èa più". Lo dice, intervistata da Skytg24, Enrica, compagna di Davide Casaleggio e socia dell'associazione Rousseau.

Giogio47658624 : RT @utini19: Dice una Sabatini che il M5S non interpreta più i valori tradizionali dimenticando che IL VALORE PRINCIPE del M5S è L'ONESTÀ c… - TV7Benevento : M5S: Sabatini, 'ormai è irrilevante, simbolo andrebbe buttato in mare' - - TV7Benevento : M5S: Sabatini, 'non rispetta più suoi valori, oggi 'casta' lo è ancor più' - - utini19 : Dice una Sabatini che il M5S non interpreta più i valori tradizionali dimenticando che IL VALORE PRINCIPE del M5S è… - NoiSiamoPronti : Il M5S sprofonda sia per colpa del bullo appulo, sia perché chi li ha votati si è reso conto di quanto siano inetti… -