"Figlie del fuoco", la mostra a Modena: ecco quando (Di domenica 3 luglio 2022) La mostra di Enrica Berselli, Alice Padovani e Federica Poletti sarà visitabile dal 6 luglio al 18 settembre 2022 Modena – Le artiste modenesi Enrica Berselli, Alice Padovani e Federica Poletti, artiste di riferimento del panorama artistico contemporaneo, saranno protagoniste della mostra "Figlie del fuoco", a cura di Barbara Codogno, in programma dal 6 luglio al 18 settembre 2022 presso il Complesso di San Paolo a Modena, recentemente restaurato e restituito alla città per eventi a carattere culturale. Promossa dall'Associazione Amigdala con il sostegno del Comune di Modena, l'esposizione verrà inaugurata mercoledì 6 luglio con orario 19.30-22.00, alla presenza dell'Assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi, delle artiste e della curatrice.

