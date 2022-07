Crisi di governo all'orizzonte? Di Maio: “Qualcuno vuol fare lo sgambetto” (Di domenica 3 luglio 2022) Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio , si è detto convinto che «Qualcuno stia solo cercando il pretesto per generare l’incidente di percorso» per indebolire Draghi e far cadere il governo : lo... Leggi su feedpress.me (Di domenica 3 luglio 2022) Il ministro degli Esteri, Luigi Di, si è detto convinto che «stia solo cercando il pretesto per generare l’incidente di percorso» per indebolire Draghi e far cadere il: lo...

Pubblicità

matteorenzi : Rischia il governo? No, rischia il Paese. Abbiamo inflazione, guerra, siccità, crisi energetica, carenza di materie… - IsabellaDeMonte : Nell’attualità di una guerra, crisi energetica, inflazione, incertezza economica, siccità, i grillini non hanno nie… - isabellarauti : ?? La politica è una questione di priorità. Il #Governo spinge per la cittadinanza facile agli immigrati e la droga… - GaetanoMineo : RT @tempoweb: #superbonus #termovalorizzatore di #Roma e #redditocittadinanza #Conte ricomincia da tre #3luglio @GaetanoMineo https://t.co… - sologiuma : RT @OrNella645587: Hanno tutti paura che cada il governo perché voi non lo sapete ma noi ci stiamo salvando dalla crisi solo grazie al luce… -