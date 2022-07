Covid Italia, 1 milione di positivi: oggi 71.947 contagi e 57 morti (Di domenica 3 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 71.947 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 3 luglio 2022, secondo numeri e dati Covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati 57 morti. Superato in Italia il milione di attuali positivi: in totale sono 1.009.943. I casi odierni sono stati individuati su 262.557 tamponi, il tasso di positività è al 27,4%. I pazienti Covid ricoverati nei reparti in ospedale sono 7.212 (+177). In terapia intensiva, i malati sono 291 (+16). LAZIO – Sono 8.673 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 3 luglio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti, ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 3 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 71.947 ida coronavirus in, 3 luglio 2022, secondo numeri e dati– regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati 57. Superato inildi attuali: in totale sono 1.009.943. I casi odierni sono stati individuati su 262.557 tamponi, il tasso dità è al 27,4%. I pazientiricoverati nei reparti in ospedale sono 7.212 (+177). In terapia intensiva, i malati sono 291 (+16). LAZIO – Sono 8.673 ida coronavirus nel Lazio, 3 luglio 2022, secondo numeri e datidel bollettino della regione. Registrati 2, ...

Adnkronos : Covid, i medici di famiglia: “Mai visti tanti casi”. - repubblica : Passaporti, questure in tilt in tutta Italia: fino a 6 mesi per un rinnovo a causa delle domande raddoppiate nel po… - Adnkronos : #Covid, Bassetti: “Prevedo nuovo lockdown a luglio in Italia, ecco perché”. #ultimora - 4maipiu4 : RT @dottorbarbieri: ?? Superato il milione di attuali positivi in Italia. A quanto risulta dai dati aggiornati del ministero della Salute… - SCGPisa : RT @dottorbarbieri: ?? Superato il milione di attuali positivi in Italia. A quanto risulta dai dati aggiornati del ministero della Salute… -