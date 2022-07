Ascolti Tv 2 luglio 2022: Il tributo a Morricone del Volo vince anche alla seconda replica sulla finale 2020 di “Tu si que vales”. Boom del Palio con Pardo e col Drago su La7 (Di domenica 3 luglio 2022) Ascolti, al top: Tg1 delle 13.30 a 3,339 milioni e 26,78%, Tg1 delle 20.00 a 2,964 milioni e 24,1%; “Reazione a catena” 2,930 milioni 2 26,89%. “Il Volo:tributo a Ennio Morricone” a 2,8 milioni e 23,2%. “TechetecheTe” 2,7 milioni e 21,3%. Repliche, repliche, repliche in prima serata, tanto sport in day time. Le qualifiche della Formula Uno da Silverstone, il tennis da Wimbledon, la seconda tappa del Tour de France dalla Danimarca (7,1% e 13% su Rai2), ma anche il Palio di Siena (10,5% in preserale su La7 con la vittoria del Drago al fotofinish con la telecronaca di Pierluigi Pardo, più o meno quanto ottenuto su Rai2) hanno reso più potabile sabato 2 luglio in tv, con tante discipline a disposizione ... Leggi su tvzoom (Di domenica 3 luglio 2022), al top: Tg1 delle 13.30 a 3,339 milioni e 26,78%, Tg1 delle 20.00 a 2,964 milioni e 24,1%; “Reazione a catena” 2,930 milioni 2 26,89%. “Ila Ennio” a 2,8 milioni e 23,2%. “TechetecheTe” 2,7 milioni e 21,3%. Repliche, repliche, repliche in prima serata, tanto sport in day time. Le qualifiche della Formula Uno da Silverstone, il tennis da Wimbledon, latappa del Tour de France dDanimarca (7,1% e 13% su Rai2), maildi Siena (10,5% in preserale su La7 con la vittoria delal fotofinish con la telecronaca di Pierluigi, più o meno quanto ottenuto su Rai2) hanno reso più potabile sabato 2in tv, con tante discipline a disposizione ...

Pubblicità

fabiofabbretti : Ottimo risultato per La7 con #IlPalioDiSiena: 7.4% dalle 17:28 alle 19:18, 10.5% dalle 19:19 alle 20:35. Da quanto… - occhio_notizie : Il Volo – Tributo a Ennio Morricone conquista il pubblico di questo sabato sera #ascoltitv #datiauditel - zazoomblog : Ascolti TV Venerdì 1 luglio 2022. Bene Top Dieci in replica (18.6%) New Amsterdam 10.1%. Il Tour de France parte su… - SerieTvserie : Ascolti tv sabato 2 luglio 2022 - fabiofabbretti : Con #IlVolo su Rai 1 il pubblico risponde sempre presente: la replica del tributo a Morricone addirittura al 23.2%… -