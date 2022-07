LIVE – Tour de France 2022, seconda tappa Roskilde-Nyborg: aggiornamenti in DIRETTA (Di sabato 2 luglio 2022) La DIRETTA scritta della seconda tappa del Tour de France 2022, che prosegue oggi con la Roskilde-Nyborg di 202,2 chilometri. La prima frazione in linea della Grande Boucle porta con sè il grande spauracchio del vento, dato che il gruppo nel finale dovrà affrontare il lungo ponte del “The Great Belt” completamente sul mare. Dopo la cronometro di Copenaghen c’è Lampaert in maglia gialla, ma tutto può succedere. Occhi apertissimi anche gli uomini di classifica, con Sportface che vi racconterà la corsa fin dai primi metri senza farvi perdere assolutamente nulla. Segui il LIVE a partire dalle 12:35 COME SEGUIRE LA tappa IN DIRETTA TV E STREAMING PERCORSO E ALTIMETRIA Tour DE ... Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) Lascritta delladelde, che prosegue oggi con ladi 202,2 chilometri. La prima frazione in linea della Grande Boucle porta con sè il grande spauracchio del vento, dato che il gruppo nel finale dovrà affrontare il lungo ponte del “The Great Belt” completamente sul mare. Dopo la cronometro di Copenaghen c’è Lampaert in maglia gialla, ma tutto può succedere. Occhi apertissimi anche gli uomini di classifica, con Sportface che vi racconterà la corsa fin dai primi metri senza farvi perdere assolutamente nulla. Segui ila partire dalle 12:35 COME SEGUIRE LAINTV E STREAMING PERCORSO E ALTIMETRIADE ...

