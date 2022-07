Libia nel caos, premier: governo deve lasciare, subito elezioni. Onu: mantenere la calma (Di sabato 2 luglio 2022) "Aggiungo la mia voce ai manifestanti in tutto il paese. Tutti gli organi devono andarsene, compreso il governo, e non c'è modo di farlo se non attraverso le elezioni". Così, su twitter, l'imprenditore Abdul Hamid Mohammed, primo ministro della Libia ad interim che secondo quanto stabilito dal Forum di dialogo politico libico, avrebbe ricoperto la carica di leader fino alle elezioni politiche del 24 dicembre 2021, che però sono state rinviate. Dopo le proteste divampate ieri con un gruppo di manifestanti che ha preso d'assalto l'edificio che ospita il Parlamento a Tobruk, dunque, il primo ministro libico sostenuto dalla comunità internazionale, Abdel Hamid Dbeibah, ha chiesto a tutti gli organi politici, compreso il suo governo, di dimettersi e di andare a elezioni. video width="746" ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 2 luglio 2022) "Aggiungo la mia voce ai manifestanti in tutto il paese. Tutti gli organi devono andarsene, compreso il, e non c'è modo di farlo se non attraverso le". Così, su twitter, l'imprenditore Abdul Hamid Mohammed, primo ministro dellaad interim che secondo quanto stabilito dal Forum di dialogo politico libico, avrebbe ricoperto la carica di leader fino allepolitiche del 24 dicembre 2021, che però sono state rinviate. Dopo le proteste divampate ieri con un gruppo di manifestanti che ha preso d'assalto l'edificio che ospita il Parlamento a Tobruk, dunque, il primo ministro libico sostenuto dalla comunità internazionale, Abdel Hamid Dbeibah, ha chiesto a tutti gli organi politici, compreso il suo, di dimettersi e di andare a. video width="746" ...

